Federale overheidsdienst stapt naar Grondwettelijk Hof tegen Vlaams vuurwerkverbod

Net als de vuurwerkverkopers heeft ook de federale overheidsdienst Economie een procedure tegen het Vlaams vuurwerkverbod ingeleid bij het Grondwettelijk Hof. “Dat algemene verbod op het gebruik van vuurwerk is disproprotioneel en komt in de feiten neer op een marktverbod. Daardoor is het in strijd met de Europese richtlijn”, zegt minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) donderdag. Ze heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een brief gestuurd waarin ze voorstelt om de federale en Vlaamse administraties te laten samenzitten zodat een oplossing kan worden uitgewerkt die wel in het Europese kader past.