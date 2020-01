Man dringt met ijzeren staven binnen in woning in Oudsbergen: “Ik was in shock”

“Die man stampte de deur in en stond met twee ijzeren staven voor mij”, zo sprak een vrouw uit Oudsbergen donderdag in tranen voor de correctionele rechter in Tongeren. Zij en haar man stelden zich burgerlijke partij nadat ze slachtoffer werden van een man die bij hun thuis inbrak. De beklaagde riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van 400 euro.

De onbekende man brak eind 2019 binnen in een woning in Oudsbergen. Hij werd op heterdaad betrapt door de bewoonster van het huis. “Mijn man was al gaan slapen, ik was nog wakker”, zo sprak het slachtoffer ...