Twee vrouwen vast in moerasgebied

Denderleeuw -

Twee oudere dames zaten woensdagavond vast in het moeras in de Wellemeersen in Denderleeuw. Ze waren gaan wandelen in het natuurgebied en raakten van het pad af. Plotseling zakten ze tot hun middel in de moerasgrond. Een van hen kon gelukkig de hulpdiensten nog bellen. Het was niet gemakkelijk voor de brandweer om de vrouwen te vinden, want het werd donker en er was een stevige mist. “Het was moeilijk om de dames te bevrijden omdat ze tot hun middel in de modder zaten”, zegt commissaris Wim Van Vaerenbergh. “Buiten onderkoelingsverschijnselen zijn ze in orde. Ze werden overgebracht naar het UZ Gent.”