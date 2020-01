De terreurgroep IS heeft de aanval opgeëist waarbij twee mannen dinsdagavond zijn ingereden op een politiecontrolepost in Rusland, zo meldt het IS-propagandakanaal Amaq. Bij de aanval kwam minstens een politieagent om het leven en raakten drie anderen gewond.

