Van deze mensen nam de modewereld afscheid in 2019

Van het afscheid van Karl Lagerfeld tot Mama Cax, een voorbeeld van diversiteit op de catwalk: het voorbije jaar stierven enkele grote namen uit de modewereld. Een overzicht als eerbetoon aan de iconen.

Karl Lagerfeld

Het jaar 2019 begon met een zware shock voor de modewereld: op 19 februari overleed icoon Karl Lagerfeld. De Duitse modeontwerper werd 85. Lagerfeld was onder meer creatief directeur bij Chanel en Fendi en had daarnaast een eigen label. Het ging al een tijdje niet goed met de gezondheid van de ontwerper. Zo was hij in januari vorig jaar afwezig op de modeshow van Chanel in het Parijse Grand Palais omdat hij naar eigen zeggen “te moe was”. Voor kenners uit de mode-industrie was dat een teken aan de wand omdat hij geen enkele show van het Franse modehuis had gemist sinds zijn aanstelling in 1983. Hoe hij precies aan zijn einde kwam, is niet bekend.

Foto: Isopix

Max Azria

De Tunesische ontwerper Max Azria, bekend van het gelijknamige merk, overleed in mei vorig jaar. Azria, die zeventig jaar werd, richtte verschillende merken op. In 1991 introduceerde hij het label BCBG, afkorting voor Bon Chic, Bon Genre. Deze collecties werden gedomineerd door populaire sexy jurken. In de jaren die volgden, kwamen er nieuwe merken bij zoals Max Azria Atelier en Hervé Leger by Max Azria. Azria had al geruime tijd longkanker en is overleden aan de gevolgen ervan. Hij liet zijn vrouw, sinds 1991 creatief directeur bij BCBG, en zes kinderen achter.

Foto: Isopix

Isabel Toledo

Eind augustus verloor Isabel Toledo, een Cubaans-Amerikaanse ontwerpster die in New York woonde, op 59-jarige leeftijd de strijd tegen borstkanker. Ze kreeg internationale erkenning toen Michelle Obama voor haar creatie koos tijdens de inauguratie van haar man. De ontwerpster werd in 1961 geboren in Cuba als Isabel Izquierdo. Ze emigreerde op 8-jarige leeftijd met haar ouders naar de VS, waar ze later studeerde aan het Fashion Institute of Technology (FIT) en aan Parson’s School of Design in New York. Ze liep stage bij de legendarische Diana Vreeland, toen curator in het Metropolitan Museum. In 1984 startte ze met een eigen modelijn.

Foto: Isopix

Peter Lindbergh

Begin september was de modewereld in diepe rouw om het verlies van de Duitse modefotograaf, die wel eens de uitvinder van het supermodel werd genoemd en Photoshop bij voorkeur links liet liggen. Het nieuws werd door de familie zelf bevestigd, onder meer via het Instagram-account van de fotograaf. “Hij laat een immense leegte achter”, was er te lezen in een mededeling. In de weken voor zijn onverwachte dood op 74-jarige leeftijd fotografeerde hij nog Greta Thunberg, Meghan Markle, Jane Fonda en Jacinda Adern voor British Vogue.

Terry de Havilland

De beroemde Britse schoenenontwerper liet het leven op 27 november op 81-jarige leeftijd. Doet de naam niet meteen een belletje rinkelen? Hij is de man die verantwoordelijk voor de legendarische plateauschoen uit de Rocky Horror Picture Show. Hij kreeg vaak supersterren uit de rock-’n-rollwereld over de vloer, onder wie Marianne Faithfull, David Bowie, Cher en Kate Moss.

Foto: Isopix

Terry O’Neill

De Britse sterrenfotograaf Terry O’Neill is op 16 november op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij werkte onder meer voor Vogue, Paris Match en Rolling Stone. O’Neill kende zijn hoogdagen vooral in de jaren zestig en zeventig en fotografeerde in die tijd beroemdheden als Faye Dunaway - met wie hij later ook trouwde - , Queen Elizabeth, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, David Bowie en The Rolling Stones, maar ook heel wat populaire modellen uit het Twiggy-tijdperk.

Foto: ISOPIX

Josephus Thimister

Nog in november stierf Josephus Thimister, ex-ontwerper van onder andere Balenciaga en was graag gezien door Anna Wintour. De man, die in het Nederlandse Maastricht werd geboren, werd amper 57 jaar. Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en werkte in zijn carrière ook nog samen met Karl Lagerfeld en Jean Patou van het luxelabel Patou. Zijn eigen, gelijknamige modemerk, doekte hij op in 2010 wegens gebrek aan investeerders.

Foto: ISOPIX

Mama Cax

Cacsmy Brutus, dat zichzelf Mama Cax noemde, is midden december weekend overleden in Londen. Het Haïtiaanse-Amerikaanse model met geamputeerd been, dat te zien was op de catwalks van Rihanna’s label Fenty en Chromat, werd 30 jaar. Haar exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar geruchten doen de ronde dat bloedklonters van haar benen in haar longen terechtkwamen. Die zouden haar fataal zijn geworden.

Foto: ISOPIX

Emanuel Ungaro

Nog in december namen we afscheid van deze couturier, die onder meer voor Balenciaga werkte en in 1965 zijn eigen, gelijknamige label oprichtte. Volgens een bron binnen de familie was hij al sinds twee jaar verzwakt. In 2004 ging hij met pensioen. “Ook al had hij zijn modehuis verlaten, hij was nog altijd erg aanwezig in de inspiratie. Het is een groot verlies”, reageerde een woordvoerder op het overlijden. Ungaro werd 86.