Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren heeft 106.180 bezoekers gelokt in 2019. Dat zijn er 31.000 meer dan het jaar voordien, of een stijging met 41 procent. De lopende expositie ‘Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië’ lokte in 2019 al 13.750 bezoekers naar Tongeren.