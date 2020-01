Man slaat vriendin gebroken neus omdat ze kip liet sterven

Zutendaal -

De procureur vroeg een opsluiting van twaalf maanden en een geldboete van 800 euro voor een man die een vrouw uit Zutendaal een vuistslag verkocht. Volgens hem had ze zijn dieren niet goed verzorgd toen hij van huis was. Een van zijn kippen was tijdens die periode gestorven. Ook zijn partner kreeg diezelfde dag slagen in een gezicht met een sleutelbos.