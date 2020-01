Kim Van Oncen uit ‘Dertigers’: “In 2020 ga ik op professioneel vlak knallen”

Het nieuwe jaar is nog pril, maar Kim Van Oncen (36) weet het nu al: in 2020 wil ze volop knallen. Er zijn diverse nieuwe projecten in de media in het vooruitzicht, en maandag start het tweede seizoen van ‘Dertigers’ waarin ze opnieuw Saartje speelt. “Maar mijn belangrijkste project is het moederschap. Met de komst van onze dochter is het gezinsgeluk compleet.”