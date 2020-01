Ex-vriend van dochter Whitney Houston nu ook overleden na overdosis

Nick Gordon, de ex-vriend van Whitney Houston haar dochter Bobbi Kristina Brown, is op oudejaarsnacht overleden. De 30-jarige man bezweek aan een reeks hartstilstanden, veroorzaakt door zijn druggebruik.

Volgens de Britse krant The Daily Mail heeft Gordon op oudejaarsnacht te veel drugs gebruikt, waardoor hij enkele hartstilstanden kreeg in een ziekenhuis in Florida. “De dokters konden hem niet meer redden”, staat er te lezen. De broer van Nick Gordon, Junior Walker rouwt om zijn overleden broer via Facebook.

De 30-jarige man, die op zijn twaalfde door Whitney Houston in huis werd gehaald, werd in 2015 als de schuldige aangewezen voor de dood van haar dochter Bobbi Kristina Brown. Hij zou zijn toenmalige vriendin een gevaarlijke drugscocktail toegediend hebben en daarna in de badkuip hebben gelegd om te bekomen. Het is echter niet duidelijk of de 22-jarige Brown zichzelf al dan niet van het leven wilde beroven.

In haar lichaam werd een mix van morfine, cocaïne, alcohol en medicijnen gevonden. Ze lag erna nog een half jaar in coma, maar stierf uiteindelijk. Ook de ‘I Will Always Love You’-zangeres kwam in 2012 op een tragische manier om het leven. Zij verdronk in een heet bad in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles en had ook verschillende drugs en medicijnen in haar lichaam. Ze werd 48.