De ene een opvallende nieuwkomer, de ander een veteraan gepokt en gemazeld in de showbizz. En eentje is een kleine groene pop met puntige oren. Alle twintig hebben deze figuren iets gemeen: ze zullen in 2020 uw scherm inpalmen, van het kleinste tot het grootste.

1

Lotte Vanwezemael

Beginnen doen we me een van de opvallendste nieuwe tv-gezichten van vorig jaar. De immer sympathieke Bocholtse seksuologe (27) kwiste en - euh - lulde zich in 2019 een plaatsje in het ...