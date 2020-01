Moeder en dochter buiten levensgevaar na dodelijke brand in flat in Arnhem

De 36-jarige moeder en haar 8-jarige dochter die betrokken waren bij de fatale flatbrand in het Nederlandse Arnhem, zijn buiten levensgevaar. Ze liggen in zeer ernstige toestand in het ziekenhuis, meldt de Arnhemse politie op Facebook. De vader (39) van het gezin en zijn 4-jarige zoontje hebben het drama niet overleefd.