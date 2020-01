Ophef over nieuwe Netflix-reeks en de reden is de rol van een Belgische acteur

2020 is nog maar net begonnen en de eerste controverse meldt zich al. Op 1 januari startte op Netflix de nieuwe serie Messiah. Over de terugkeer van de messias. Een man uit het Midden-Oosten die middels sociale media massa’s volgelingen vergaart. Echt of fake? De Luikse acteur Mehdi Dehbi (35) speelt de messias.