STVV moet 4,1 miljoen euro betalen aan… Roland Duchâtelet

Afgelopen weekend maakte STVV bekend dat het 5,3 miljoen euro winst had geboekt (vooral dankzij de transfers van De Norre en Bezus). Daarvan bleef na een schuldherleving van 4,1 miljoen euro slechts 1,2 miljoen over. Wat er niet bij verteld werd, is dat die 4,1 miljoen doorgestort moest worden aan de NV Stayen van… Marieke Höfte, de levenspartner van Roland Duchâtelet.