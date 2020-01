Waarom het aantal UFO-meldingen in 2019 is verdubbeld

Het aantal UFO-meldingen is vorig jaar verdubbeld, van 182 in 2018 tot 266 in 2019. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan twee kleine waarnemingsgolven: de 60 satellieten van ruimtebedrijf SpaceX die in mei in een baan rond de aarde werden gebracht en de ontploffing van een Ierse weerballon boven Gent in september. Dat meldt het Belgisch UFO-meldpunt donderdag.