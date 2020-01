Staking De Lijn opnieuw vooral in steden voelbaar: zeer lichte hinder in Limburg

Ook op de vierde dag van de staking van ACOD bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn blijft de hinder al bij al beperkt. Vooral in de steden is de staking voelbaar. Zo is in Antwerpen 50 procent van de tramlijnen geïmpacteerd, terwijl ongeveer 40 procent van de bussen niet rijden, meldt De Lijn.

Op de streeklijnen in de provincie Antwerpen is er lichte hinder, net als op de streeklijnen in Oost-Vlaanderen. Over Gent heeft De Lijn nog geen informatie, maar het is wel duidelijk dat de hinder daar ...