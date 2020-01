Japan zoekt diplomatiek contact met Libanon om ex-topman Nissan

De Japanse autoriteiten zullen op korte termijn via diplomatieke kanalen contact zoeken met Libanon over Carlos Ghosn. Dat melden ingewijden aan het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. De gevallen automagnaat wist het Aziatische land, waar hij werd vervolgd voor fraude, te ontvluchten. Ghosn ontkent de beschuldigingen en zegt ontsnapt te zijn omdat hij zich in Japan niet fatsoenlijk kan verdedigen.