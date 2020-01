Clijsters over comeback: “Misschien win ik zelfs geen enkel spelletje”

Een spelletje padel en een scheurtje in de mediale band van de knie zorgden voor uitstel, maar ook in de wereld van Kim Clijsters (36) betekent uitstel geen afstel. Begin maart staat ze sowieso al aan de start van het toernooi van het Mexicaanse Monterrey en tot dan bereidt ze zich in de luwte voor op haar derde leven als tennisster. “Op training heb ik al een eerste spreidstand gedaan.”

One of tennis’ more unlikely comebacks in 2020. Nou, de manier waarop The Age de comeback van Kim Clijsters beschrijft, is zelfs nog redelijk voorzichtig. De Australische krant lanceerde op nieuwjaarsdag ...