Conservatieve Sebastian Kurz bereikt coalitieakkoord met Groenen in Oostenrijk

De conservatieve ÖVP van voormalig Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz (33) en De Groenen hebben woensdagavond een coalitieakkoord gesloten. Dat luidt de terugkeer als kanselier in van de jonge christendemocratische leider, die tot in mei 2019 regeerde met extreemrechts. Kurz spreekt over een “uitstekend” akkoord dat tot stand kwam na moeilijke onderhandelingen tussen twee “zeer verschillende” partijen.