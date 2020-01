Het F1-seizoen 2019 in cijfers

Het F1-seizoen 2019 ligt al een paar weken achter ons en het is de tijd van het jaar om terug te blikken met lijstjes en cijfers. Wist u dat er 846 inhaalmanoeuvres waren, 639 pitstops, 83 straffen, 16 Safety Car-procedures en 58 opgaves in 21 races?

Het Duitse ‘Auto, Motor und Sport’ heeft de balans gemaakt van het Formule 1-seizoen 2019. Om te beginnen telde het afgelopen seizoen het record aantal races van eenentwintig, net zoals in 2016 en 2018.

In 2020 komt met Zandvoort nog een extra race op de kalender en dat brengt het totaal op tweeëntwintig. Dat is al een hele spreekwoordelijke boterham maar Liberty Media wil in de toekomst werken naar vijfentwintig races per seizoen.

Meer inhaalmanoeuvres

Er is nog goed nieuws want er wordt meer ingehaald, 846 keer om precies te zijn en dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2017 toen de huidige generatie auto’s voor het eerst hun opwachting maakten. De race met het meeste inhaalbewegingen was de chaotische GP van Duitsland met drieënzestig stuks en Monaco was met twee stuks de slechtste leerling van de klas.

Bestraffingen

De stewards gaven het afgelopen jaar drieëntachtig straffen in de vorm van geldboetes, gridstraffen, tijdstraffen en verwittigingen samen. De opbrengst van de eenentwintig geldboetes bedroeg 124 400 euro en Ferrari deed met 80 000 euro de grootste duit in het zakje.

Minder pitstops

Het aantal pitstops gaat in dalende lijn met 639 stuks. Chaotische wedstrijden zoals de GP van Duitsland duwen het aantal nog wat de hoogte in met achtenzeventig pitstops maar over het algemeen wordt er door Pirelli meer naar een ‘één stop -strategie’ gewerkt. Dat komt vooral de toeschouwers ten goede die op die manier het overzicht beter kunnen behouden.

Safety Car

Bernd Mayländer mocht in 2019 zestien keer uitrukken met de Safety Car. Het record is wederom voor Hockenheim, daar waren vier Safety Car-procedures met een totaal van zeventien ronden. In totaal mocht Maylander achtenzestig ronden het veld aanvoeren in 2019 en dat is minder dan de voorbije jaren.

F1-bolides betrouwbaarder

De moderne F1-bolides zijn ook betrouwbaarder geworden, Alfa Romeo kwam als de winnaar uit de bus met geen enkel technisch defect. Met achtenvijftig uitvalbeurten in eenentwintig races komen we op een gemiddelde van 2,7 per race en dat is het record in zeventig jaar F1. Ter vergelijking: in 1984 waren er nog 16,3 uitvalbeurten per race.

Aftellen naar F1-seizoen 2020

De tellers staan op dit moment weer op nul en we kunnen de aftelklok instellen voor de GP van Australië, die op 15 maart het volgende F1-seizoen weer zal aftrappen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: