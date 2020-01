“De patiënt is de federale politie”: burgemeester Close lijnrecht tegenover De Crem

Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) is het er niet mee eens met het pleidooi van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om de Brusselse politiezones te laten samensmelten. “De patiënt die prioritair behandeld moet worden is de federale politie. De federale regering heeft daarin niets geïnvesteerd en de federale politie is niet in staat om haar ondersteunende taak voor de politiezones ten volle op te nemen”, zegt Close.