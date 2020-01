Gentse imam Khalid Benhaddou mag niet over de VS vliegen: “Heel slecht signaal”

De bekende Gentse imam Khalid Benhaddou mag niet over de Verenigde Staten vliegen. Benhaddou, coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten en medeoprichter van het expertisecentrum CIRRA, wou woensdag vanuit Brussel naar Mexico vliegen. Aan de incheckbalie in Zaventem kreeg hij te horen dat zijn vertrek werd geweigerd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten, zegt hij aan Belga.

Benhaddou, hoofdimam van de El Fath moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, is expert in maatschappelijke vraagstukken rond de plaats van de islam in de maatschappij. Hij werd voor ...