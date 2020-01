Ook in de soapwereld van ‘Familie’ en ‘Thuis’ werd het nieuwe jaar knallend ingezet. Alleen was het niet voor iedereen een goede start van 2020. Een ‘Thuis’-personage werd zelfs brutaal de dood ingejaagd.

Terwijl Lowie in Thuis worstelt met zijn schuldgevoel tegenover zijn lief Olivia na zijn misstap met barvrouw Frederieke, is er in Bar Madame een gemaskerd feestje aan de gang om het nieuwe jaar te vieren ...