Duizenden mensen die vastzaten op Australisch strand ontsnappen aan inferno

Duizenden mensen die vastzaten op een strand in het zuidoosten van Australië zijn aan de naderende branden ontsnapt. De vuurzeeën legden tientallen huizen in het plaatsje Mallacoota in de as, maar inmiddels zijn de bosbranden van richting veranderd door toedoen van de wind. “Iedereen stond op het strand, bedekt in as en rook.”