Nieuw jaar, oude gewoonten: Mathieu van der Poel soleert in gloednieuwe outfit naar de zege in GP Sven Nys

Lichtervelde - Mathieu van der Poel heeft 2020 ingezet zoals hij 2019 had beëindigd: met een klinkende zege. In de GP Sven Nys in B aal, onderdeel van de DVV Trofee, duldde hij een viertal ronden het gezelschap van Eli Iserbyt. Maar dan plaatste de wereldkampioen zijn gebruikelijke versnelling en sloeg hij meteen een dikke kloof. Van der Poel soleerde zo andermaal naar een indrukwekkende zege, meteen een mooie binnenkomer voor zijn “nieuwe” ploeg Alpecin-Fenix.

Nieuw jaar, nieuw shirt, oude gewoonten. Al in de eerste ronde trok Van der Poel een eerste keer door. Op Eli Iserbyt na moest iedereen meteen passen. De twee pakten meteen een kleine bonus, maar zouden het tempo nadien wat drukken waardoor in de derde ronde een klein hergroepering plaatsvond. Vanthourenhout, Van Kessel en Hermans kwamen aansluiten. Voor die laatste twee een leuk visitekaartje voor hun nieuwe werkgever Tormans Cycling, beide renners kwamen over van Telenet-Baloise Lions.

Corné van Kessel (l.) en Quinten Hermans in het gezelschap van sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. Foto: BELGAPLUS

Lang duurde het samentroepen niet. Dik een ronde later was Van der Poel ribbedebie. Na een eerste versnelling kon Iserbyt nog even volgen, maar ook hij moest bij een nieuwe snol van de wereldkampioen passen. Van der Poel pakte al snel een halve minuut, achter hem leek Iserbyt zich vergaloppeerd te hebben en werd hij opnieuw bijgehaald door het trio Van Kessel, Vanthourenhout en Hermans.

Toen waren ze nog met z'n tweetjes: Iserbyt en MVDP. Maar intussen zijn Hermans, Van Kessel en Vanthourenhout komen aansluiten in #Baal #DvvTrofee

Sterke Pidcock

Iserbyt herstelde evenwel vlot van de inspanning en liet zijn metgezellen in de zesde ronde weer achter, weliswaar op ruim driekwart minuut van een ongenaakbare Van der Poel. Iserbyt op weg naar plek twee, zo leek het, maar een valpartij gooide roet in het eten. Ploegmaat Vanthourenhout kwam opnieuw bij hem, maar ook een ontketende Pidcock sloot zijn wagonnetje aan. De Brit had het duo van Tormans Cycling achter zich gelaten en mengde zich vol in de strijd om het podium.

Zo werd de strijd om plaats twee een waar steekspel. Eeuwige concurrenten Iserbyt en Pïdcock - bij de beloften waren zij de twee tenoren - lieten Vanthourenhout al snel achter en probeerden elkaar beurtelings onder druk te zetten. Het was de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal die in de slotronde het pleit in zijn voordeel beslechtte. Iserbyt pakte zo de tweede plaats en doet een goede zaak in het klassement van de DVV Trofee, waar hij leider blijft.

En Van der Poel? Die vermaakte zoals gewoonlijk het publiek, liet zijn klasse op de fiets bewonderen en soleerde onbedreigd naar de zege. De rekening van 2020 is geopend.

- Uitslag -

1. Mathieu van der Poel

2. Eli Iserbyt +23”

3. Tom Pidcock +40”

4. Corné van Kessel +47”

5. Michael Vanthourenhout +49”