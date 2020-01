Een 42-jarige vrouw uit Luik is tijdens de oudejaarsnacht in Hoeselt twee keer betrapt onder invloed van alcohol. Ze riskeert nu een boete van 2.000 euro.

De bestuurster werd een eerste keer gecontroleerd op de Tongersesteenweg in Hoeselt. Ze had 0,5 promille alcohol in het bloed en moest haar rijbewijs voor 3 uur afgeven. Maar een uur later kwam de politie ...