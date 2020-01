Honger van Patrick Lefevere is nog niet gestild, Deceuninck - Quick-Step stelt ploeg voor met originele video

Deceuninck - Quick-Step scheert de voorbije jaren enorm hoge toppen, maar de honger van CEO Patrick Lefevere is nog niet gestild. “We hebben nog steeds het verlangen meer te winnen”, zegt Lefevere bij de start van 2020.

“Ik wil iedereen bedanken voor het voorbije seizoen”, steekt Lefevere van wal in een nieuwjaarsboodschap. “We wonnen 68 koersen en reden ons in de kijker in de klassiekers en grote rondes. En ook op het EK vielen we in de prijzen. Dat we eind oktober de wereldranglijst aanvoerden, was een beloning voor iedereen die hard werkt en maakte ons heel trots.”

“We beginnen nu aan een nieuw hoofdstuk”, vervolgde de CEO, “en hopen dat het even succesvol zal zijn. Ik heb er geweldig vertrouwen in dat we over het juiste evenwicht beschikken tussen ervaren renners die hun verantwoordelijkheid nemen, en youngsters die zich verder willen ontwikkelen om het team te helpen.”