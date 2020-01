Sven Ornelis ontsnapt nipt aan ongeval op oudejaarsavond

“Het nieuwe jaar was bijna op een afschuwelijke manier begonnen voor mij.” Zo begint Ornelis zijn relaas van een woelige nacht. Hij moest vannacht draaien op enkele nieuwjaarsfeestjes, en in Oostende ging het bijna fout. Ornelis kon er maar net een aanrijding vermijden en roept nu op om voorzichtig te zijn in het verkeer.

Hij had niet gedronken, was geconcentreerd op de weg en op de benevelde fietsers en voetgangers die hij moest kruisen, maar toch had het geen haar gescheeld of Sven Ornelis had vannacht iemand aangereden ...