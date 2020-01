Harry en Meghan delen nieuwjaarswens met nooit eerder vertoonde beelden van baby Archie

“We willen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen en jullie bedanken voor de blijvende steun”, zo begint de nieuwjaarswens van het hertogelijk paar. “We vonden het fantastisch om zo velen van jullie te ontmoeten van over de hele wereld en kunnen niet wachten om nog meer mensen te ontmoeten in het komende jaar.”

Het meest opvallende aan hun nieuwjaarswens - die vergezeld ging van een videomontage met hoogtepunten uit 2019 - is echter een niet eerder vertoonde foto van hun zoontje Archie en prins Harry. Ook al neemt het gezin voor de feestdagen even vakantie van hun koninklijke plichten, zo weten ze zich toch weer in de spotlights te werken. Hun nieuwjaarsboodschap sluiten ze af met de woorden: "We hopen dat 2020 elk van jullie gezondheid en blijvend geluk mag brengen.”