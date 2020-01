Na mislukte F1-comeback brengt Robert Kubica geld mee naar Alfa Romeo F1-team

Na zijn toch wel teleurstellende comeback als racepiloot in de Formule 1 verlengt de Pool Robert Kubica toch nog zijn verblijf in de Formule 1. Kubica wordt immers officieel reserverijder bij het Alfa Romeo Racing F1-team.

De Pool verloor in 2011 tijdens een crash met een rallywagen bijna zijn hand maar na een zeer lange revalidatie maakte hij in 2019 een comeback in de Formule 1. Kubica kon de hooggespannen verwachtingen echter niet inlossen.

Deels viel dit toe te schrijven aan het feit dat de Williams F1-bolide helemaal niet competitief was maar ook tegenover teamgenoot George Russell moest Kubica heel vaak het onderspit delven.

Kubica nam eind vorig jaar afscheid van de Formule 1 als racepiloot maar zal in 2020 alsnog verbonden blijven aan de Formule 1. Geruggesteund door de Poolse oliemaatschappij PKN Orlen zal Kubica immers de officiële reserverijder worden van het Alfa Romeo Racing F1 team. PKN Orlen wordt ook officieel co-titelsponsor.

Het Alfa Romeo Racing F1 team is geen complete onbekende voor Kubica. De Pool reed van 2007 tot 2009 voor het Sauber F1 team dat destijds door BMW werd gerund. Kubica behaalde toen ook zijn enige F1-overwinning tijdens de GP van Canada in 2008.

"Ik ben zeer blij dat ik aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière kan beginnen door het team van Alfa Romeo Racing ORLEN te vervoegen," zei Kubica in een reactie.

"Dit team heeft een speciale plaats in mijn hart en ik ben tevreden dat ik nog verschillende mensen zal terugzien van mijn eerdere jaren in Hinwil."

"De omstandigheden zullen uiteraard anders zijn maar ik heb er vertrouwen in dat ik dezelfde vastberadenheid en honger naar succes zal hebben."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: