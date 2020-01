Het voorbije jaar, met drie hittegolven en een nationaal hitterecord, komt op de vierde plaats terecht in de ranglijst van warmste jaren sinds 1833. De temperatuur in Ukkel bedroeg gemiddeld 11,5 graden Celsius, zo meldt het meteorologisch instituut KMI woensdag.

Het warmterecord is in handen van de jaren 2014 en 2018. Toen was het telkens gemiddeld 11,9 graden. Op de derde plek volgt 2011 (met 11,6 graden). En in 2007 was het, net als vorig jaar, gemiddeld 11 ...