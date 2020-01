Supporters van KV Oostende pakken Marc Coucke stevig aan in open brief

KV Oostende hoopt dat 2020 een beter jaar wordt dan 2019. Sportief loopt het niet zoals verwacht en financieel kampt de kustploeg met grote problemen. De grote schuldig - althans volgens supportersfederatie Kustboys KV Oostende - is gewezen eigenaar Marc Coucke. De huidige Anderlecht-voorzitter krijgt er dan ook flink van langs in een open brief.