Nog nooit was er zoveel volk komen opdagen op het Zand in Brugge als dinsdag om de overgang naar het nieuwe jaar al zingend te vieren. De hoofdattractie met drones mislukte echter jammer genoeg gedeeltelijk, door een technisch probleem.

De mist was de boosdoener in Brugge: de organisatoren twijfelden eerst of het spektakel - dat het traditionele vuurwerk moest vervangen - wel zou kunnen plaatsvinden. Toen het mistige wolkendek zich omstreeks ...