Fabrizio toont nieuwe vriendin voor het eerst aan de wereld

Zoals duizenden anderen sloot voormalig ‘Temptation’-verleider Fabrizio Tsinaridis zijn jaar af met een terugblik op zijn prestaties van 2019. Dat rijtje werd afgesloten door een foto van zijn nieuwe vriendin, een zeven jaar jongere studente marketingcommunicatie.

Fabrizio en Pommeline moeten zo’n beetje het meest felbesproken ‘Temptation’-koppel zijn geweest, en hun breuk ging dan ook vlot over de tongen. Na Pommeline heeft nu ook Fabrizio een nieuwe partner, en hij toont zijn nieuwe vriendin maar wat graag op Instagram.

In ‘Cartalks’ had de voormalige verleider al aan zijn ex-collega Joshua Feytons verteld dat hij in eerste instantie niet te veel details over zijn nieuwe liefde wilde delen. “Uit voorzorg, zodat mensen zowel mij al haar met rust laten. Het is gewoon nog te pril.” Hij voegde er wel aan toe dat ze hem het gevoel gaf dat het heel serieus zou kunnen worden, en op Instagram klinkt het nu ook: “Deze raket kwam aangevlogen om 2019 af te sluiten. Ik ben zo blij dat ik je ontmoet heb!”