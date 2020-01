We bellen weer wat vaker om “beste wensen” over te maken

Het is geen verrassing dat de nieuwjaarswensen weer massaal zijn gedeeld via sociale media als Facebook, Instagram en WhatsApp. Het verbruik van mobiele data is nog maar eens de hoogte in gegaan, zo melden de telecomoperatoren woensdag. Maar, opvallend: ze stellen ook vast dat we weer wat vaker gewoon een telefoontje plegen om “Gelukkig nieuwjaar” te wensen.