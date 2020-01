NBA. Boston wint tegen Charlotte, Houston legt Denver over de knie

Boston heeft dinsdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) de volle buit veroverd tegen Charlotte. Denver verloor zwaar van Houston.

Boston haalde het op de laatste dag van 2019 van Charlotte met 109-92. Jayson Tatum blonk in het winnende kamp uit met 24 punten, en ook Kemba Walker (22 ptn) en Gordon Hayward (21 ptn) waren goed bij schot. Voor Charlotte volstonden de treffers van P.J. Washington (15 ptn) en Miles Bridges (14 ptn) niet. Boston staat in het oosten op de tweede plaats met 23 zeges tegen acht nederlagen. Milwaukee (30 zeges / 5 nederlagen) voert de stand aan.

Houston legde Denver over de knie met 130-104. James Harden was bij de Rockets andermaal in grote doen met 35 punten, net als Russell Westbrook (28 ptn). Nikola Jokic (21 ptn) speelde zich in de kijker bij Denver. De Nuggets (23/10) volgen in het westen als tweede na de LA Lakers (26/7). Houston (23/11) is vierde.

Uitslagen:

Indiana - Philadelphia 115-97

Charlotte - Boston 92-109

Sacramento - LA Clippers 87-105

San Antonio - Golden State 117-113 (n.v.)

Toronto - Cleveland 117-97

Houston - Denver 130-104

Oklahoma City - Dallas 106-101

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 30 5 .857

2. Boston 23 8 .742

3. Miami 24 9 .727

4. Toronto 23 11 .676

6. Indiana 22 12 .647

5. Philadelphia 23 13 .639

7. Brooklyn 16 16 .500

8. Orlando 14 19 .424

9. Chicago 13 21 .382

10. Charlotte 13 23 .361

11. Detroit 12 22 .353

13. Washington 10 22 .313

12. Cleveland 10 23 .303

14. New York 9 24 .273

15. Atlanta 7 27 .206

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 26 7 .788

2. Denver 23 10 .697

3. LA Clippers 24 11 .686

4. Houston 23 11 .676

5. Dallas 21 12 .636

6. Utah 21 12 .636

7. Oklahoma City 18 15 .545

8. San Antonio 14 18 .438

9. Portland 14 20 .412

10. Phoenix 13 20 .394

11. Memphis 13 21 .382

12. Minnesota 12 20 .375

13. Sacramento 12 22 .353

14. New Orleans 11 23 .324

15. Golden State 9 26 .257

Programma woensdag:

Washington - Orlando

New York - Portland

Milwaukee - Minnesota

LA Lakers - Phoenix