De Keniaan Kibiwott Kandie heeft dinsdag de 95e editie van de Sylvestercorrida in het Braziliaanse Sao Paulo gewonnen. Hij haalde het in een recordtijd van 42:59, vlak voor Jacob Kiplimo. De Oegandees werd tweede op één seconde. De Keniaan Titus Ekiru vervolledigde het podium in 43:54.