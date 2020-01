Bij een brand in een appartementsgebouw in de Nederlandse stad Arnhem zijn dinsdagavond een vader en zijn vierjarig zoontje om het leven gekomen. Dat bevestigt de Nederlandse politie.

Een gezin van vier - vader, moeder, zoon en dochter - stond in een lift, toen er brand uitbrak in de hal van een appartementsgebouw aan het Gelderseplein in Arnhem. Volgens de brandweer kreeg het gezin ...