In de zoo van de Duitse stad Krefeld, nabij Duisburg, is tijdens de oudejaarsnacht een zware brand uitgebroken in het apenverblijf. Alle dieren die er verbleven, zijn omgekomen. Dat meldt de dierentuin woensdagochtend.

“Onze diepste vrees is waarheid geworden. Geen enkel dier in het apenhuis heeft de brand overleefd”, zo schrijft de zoo in een bericht op Facebook. In het apenhuis verbleven onder meer orang-oetangs, ...