Oudjaar in Brussel: elf wagens in brand gestoken en 181 mensen gearresteerd

In Brussel zijn op oudejaarsavond bij verschillende incidenten 181 mensen gearresteerd. In totaal werden elf wagens en één scooter in brand gestoken, en in het metrostation van Beekkant raakte iemand levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. Ook in Antwerpen had de politie de handen vol, hoewel daar streng optreden was aangekondigd. In een advocaten- en een gokkantoor werd vuurwerk naar binnen gegooid.