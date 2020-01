Verbod of geen verbod: Limburg laat massaal vuurwerk knallen

Heusden-Zolder / Beringen / Sint-Truiden / Ham / Dilsen-Stokkem / Lummen / Zonhoven / As / Genk / Hasselt / Pelt / Oudsbergen -

Ondanks het totaalverbod op vuurwerk in meerdere gemeenten in Limburg is er gisteren opnieuw massaal vuurwerk afgestoken in onze provincie. Sinds mei van dit jaar geldt een nieuwe regel: vuurwerk is overal verboden, behalve als de gemeente uitdrukkelijk toestemming geeft.