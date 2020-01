Stuntvrouw Fallon Sherrock slaat komende WK darts voor vrouwen over

De vrouwelijke dartssensatie Fallon Sherrock neemt in januari niet deel aan het WK voor vrouwen van de wereldbond BDO. Het management van de Engelse meldde meerdere redenen voor de afmelding, waaronder “onverwachte veranderingen” in het toernooi. Vermoedelijk wordt daarmee de halvering van het prijzengeld bedoeld.

De 25-jarige Sherrock schreef deze maand op het WK van de profbond PDC dartshistorie door als eerste vrouw van een man te winnen. Ze reikte tot de derde ronde op het toernooi in het Londense Alexandra Palace. Die prestatie leverde haar onder meer een uitnodiging op voor de World Series of Darts.

Voorzitter Des Jacklin van de BDO stuurde de darters deze week een brief met daarin de mededeling dat de ticketverkoop voor het WK, van 4 tot en met 12 januari in de The O2 van Londen, zwaar tegenvalt en de organisatie geen nieuwe sponsors heeft weten te vinden. Voor de vrouwen betekent dit dat de wereldkampioene niet 20.000, maar nog slechts 8.000 Engelse pond wint. Sherrock wist het WK voor vrouwen nooit te winnen. Ze speelde in 2015 wel de finale. Die verloor ze van landgenote Lisa Ashton.