Minst dodelijke jaar in Syrië sinds begin van conflict

Het jaar 2019 was het minst dodelijke jaar in Syrië, sinds het uitbreken van de burgeroorlog in maart 2011. Toch heeft het conflict de voorbije twaalf maanden nog altijd het leven gekost aan zeker 11.215 mensen. Dat blijkt uit gegevens van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort.