Arne Baers al voor 7de maal Limburgs kampioen veldrijden

Paal

Beringen - Arne Baers verlengde in Kerniel bij de juniors zijn trui als Limburgs kampioen veldrijden. Het is al z'n 7de titel in zijn jonge loopbaan.

Het was zaterdag een lastig parcours in Kerniel. Dit belette de Paalse junior Arne Baers niet om vanaf de start resoluut de leiding te nemen. Hij bouwde zijn voorsprong ronde na ronde een beetje uit zodat hij bij de aankomst een bonus had van 1 minuut. Arne kon dus zijn titel van Limburgs kampioen veldrijden verlengen. Hij werd al Limburgs kampioen bij de 12-, 13- en 14-jarigen. Bij de nieuwelingen en de junioren werd hij al twee keer kampioen. Het is niet alleen in de Limburgse kampioenschappen dat hij z’n mannetje staat. Ook in de veldrit op de mijnterril gaf hij een demonstratie.