Soufiane Bouchikhi loopt naar zege in Sylvestercross

Soufiane Bouchikhi heeft dinsdag de 39e editie van de Sylvestercross in het Nederlandse Soest gewonnen. De Belgische kampioen haalde het in de sprint voor Dame Tasama. De Brit Mahamed Mahamed vervolledigde het podium.

Bouchikhi, twee jaar geleden ook al de beste in Soest, legde de 10,4 kilometer lange veldloop af in 35:08. Daarmee was hij een seconde sneller dan Tasama. Mahamed finishte in 35:13. Lahsene Bouchikhi, de jongere broer van Soufiane, werd vierde in 35:28.

Pieter-Jan Hannes werd achtste in 36:25. Tim Van de Velde eindigde op de negende plaats in 36:30. Jeroen D’hoedt liep naar de twaalfde stek in 36:47.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Maureen Koster, die de 6 kilometer aflegde in 22:28. De Keniaanse Tabitha Gichia kwam als tweede over de meet, op 17 seconden. De Nederlandse Jasmijn Bakker (22:51) finishte als derde. Sofie Van Accom (23:02) werd vijfde, Hanne Verbruggen (23:22) achtste, Hanna Vandenbussche (23:33) negende en Karen Van Proeyen (23:57) 12e.

In de korte cross eindigde Renée Eykens als derde in 12:29. Daarmee was ze zes seconden trager dan de Nederlandse winnares Britt Ummels. Marcella Herzog, eveneens een Nederlandse, eindigde op de tweede plaats in 12:26.