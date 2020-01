ROYALS. Meghan en Harry verrassen koppel in Canada, prinses breekt been

Prins Harry en Meghan Markle hebben de merknaam van hun eigen goede doel, Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, vastgelegd. Dankzij de Queen kon prinses Beatrice het protocol doorbreken tijdens de kerstwandeling van de koninklijke familie. En heel wat koningshuizen zwaaiden 2019 uit.

Prins Harry en William en hun vrouwen gingen in juli elk hun eigen weg en beide stellen besloten een apart goede doel op te starten. Pas nu is bekendgeraakt dat Harry en Meghan al een dag voor dat nieuws uitkwam de naam Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex als merknaam hadden ingediend.

Nu die merknaam vastligt, kunnen Harry en Meghan juridische actie ondernemen als iemand die onrechtmatig gebruikt. En of ze daar indien nodig gebruik van zullen maken, denk maar aan de klachten die ze in 2019 hebben ingediend tegen de Britse tabloids die roddels over hen verspreidden.



Er is nog een nieuwtje opgedoken over prins Harry en Meghan Markle in Canada. Op nieuwjaarsdag gingen ze naar verluidt wandelen in de natuur met enkele vrienden en twee honden, waaronder de beagle van de hertogin. Het koninklijke koppel kwam tijdens hun hike een ander koppel tegen dat een selfie wilde maken met een stick, maar wat in de knoei zat. Toen gebeurde het ondenkbare voor Asymina Kantorowicz en haar vriend. "Toen we na een picnick een kiekje wilde maken, maar dat niet zo vlot ging, snelde een vrouw ons ter hulp. Ik had eerst niet door wie het was, maar toen zag ik dat het Meghan Markle was. Ze vroeg of zij de foto mocht maken. Ze was zo vriendelijk", klinkt het aan People. Prins Harry was er ook en zei aan de geschrokken tortelduifjes dat ze zich niet moesten haasten om een houding aan te nemen. "Toen de foto gemaakt was, wenste ze ons nog een gelukkig Nieuwjaar en zette de wandeling met haar man en ex-collega uit 'Suits' Abigail Spencer verder. Baby Archie was niet van de partij."

In Engeland houden ze van hun tradities, maar als het om de liefde gaat lijkt Queen Elizabeth soms een oogje dicht te willen knijpen. Zo mocht prinses Beatrice haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi meebrengen naar de kerstmis in Sandringham. Een gelegenheid die normaal enkel is weggelegd voor aangetrouwde leden van de familie.

Naar verluidt viel de beslissing pas last minute en wou Elizabeth haar kleindochter daarmee een hart onder de riem steken na de schandalen rond haar vader prins Andrew. Let wel, in 2017 maakte de Queen ook al een uitzondering voor Meghan Markle.

In Noorwegen is meer nieuws bekend geraakt over de overleden ex-man van de prinses Märtha Louise, schrijver Ari Behn. Hij werkte blijkbaar aan een kinderboek hun oudste dochter, de zestienjarige Maud. Dat heeft de Noorse uitgever Arve Juritzen gezegd aan de pers. Het oorspronkelijke plan was om in totaal drie boeken uit te brengen. Er zou volgens de geruchten voldoende materiaal zijn om zeker één boek postuum te lanceren, maar de uitgever wil er nog niet over nadeken of dat effectief zal gebeuren.

Het Zweedse koningshuis kijkt met een fotocompilatie terug op het voorbije jaar. Daarbij komen vooral beelden aan bod van koning Carl Gustaf, kroonprinses Victoria en haar man Daniel en kinderen prinses Estelle en prins Oscar. Verder wensen ze al hun volgers een fijn nieuwjaar. Gott nytt år!, zoals dat in het Zweeds klinkt. Intussen gaat het minder goed met prinses Estelle. Het meisje van zeven heeft haar been gebroken tijdens een skivakantie in de Alpen. Dat meldde het hof aan de Zweedse pers.

En ook het Belgische koningshuis kon natuurlijk niet achterblijven. Daar werd een foto gedeeld van het hele gezin samen. “Zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar”, klinkt het.