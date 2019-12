Nieuwbouw aan de rotonde van Europalaan

Centrum

Genk - Langs de Bochtlaan, dicht bij de Europalaan - daar waar ooit bakkerij Dirix gevestigd was - verrijst binnenkort een nieuwbouw. Ook die zal weer beeldbepalend zijn voor het centrum van Genk.

Nadat in oktober het Hoogseizoen in de Kapelstraat tegen de vlakte ging werd intussen ook de iconische bakkerij Dirix afgebroken, zodat de volledige ruimte tussen Bochtlaan en Kapelstraat vrij komt. Daar is intussen begonnen met de bouw van een nieuwe woonwijk Vicus: vierentwintig appartementen, enkele horecazaken en een handelspand.

Bakkerij Dirix was meer dan honderd jaar een duidelijk afspraakpunt in het straatbeeld, vroeger langs het Zavelplein, later aan de 'place misère', tegenover de oude 'Rembrandt', destijds als postkantoor maar sinds bijna honderd jaar als bakkerij. Twee jaar geleden zette de derde generatie bakkers uit de familie Dirix een punt achter haar activiteiten en vroegen velen zich af wat er met het gebouw zou gebeuren. Dat wordt nu duidelijk.

Door de afbraak van de vroegere bakkerij krijgt het gebied tussen de Kapelstraat en de Bochtlaan, dat gedurende enkele decennia in de schaduw lag van de 'grijze appartementen' langs de Europalaan, nu de kans om zich te tonen.

Zo zullen in 2021, op enkele jaren tijd, twee van de vier hoeken aan de rotonde van de Europalaan een volledig nieuw uitzicht gekregen hebben.

(foto's JG en Oud Genck).