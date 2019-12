Domenico Pozzovivo zet carrière voort bij NTT

De 37-jarige Domenico Pozzovivo heeft een tweejarig contract ondertekend bij NTT Pro Cycling. Dat heeft de opvolger van Dimension Data dinsdag bekendgemaakt.

In augustus werd Pozzovivo op training in het Zuid-Italiaanse Cosenza aangereden door een auto, een week voordat hij als kopman van Bahrain Merida de Vuelta zou rijden. Hij liep daarbij verschillende breuken op, onder meer in zijn rechterscheenbeen, armen en sleutelbeen. Pozzovivo ging sindsdien verschillende keren onder het mes.

Ondanks het blessureleed gelooft Pozzovivo nog in een terugkeer op het hoogste niveau. “Al in het ziekenhuis begon ik met volharding te werken aan mijn herstel”, stelt de Italiaanse veteraan, die een ploeggenoot van werelduurrecordhouder Victor Campenaerts wordt. “De komende maanden zal ik verder revalideren. Ik ben vol vertrouwen dat ik samen met het team deze weddenschap zal winnen.”

NTT Pro Cycling hoopt dat Pozzovivo het jonge team kan helpen met zijn ervaring. “We hadden nood aan een klimspecialist met ambities voor het algemeen klassement”, verklaart teambaas Douglas Ryder. “Domenico is zo regelmatig geweest de voorbije jaren, zijn ervaring zal van grote waarde zijn voor de jonge klimmers in ons team. Het lef dat hij heeft getoond sinds zijn ongeval toont zijn passie en engagement voor zijn carrière en de wielersport.”