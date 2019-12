Ideaal voor bij ons: Louis Vuitton lanceert collectie regenlaarzen

Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft een nieuwe capsulecollectie voorgesteld: Rain. En die naam dekt de lading, want het gaat namelijk om een reeks regenlaarzen.

Wie gewone regenlaarzen maar niets vindt, kan vanaf 17 januari bij Louis Vuitton terecht. Dan komt de capsulecollectie Rain van het modehuis uit en die draait enkel rond high fashion regenlaarzen. Creatief directeur Nicolas Ghesquière nam daarvoor onder meer de LV Archlogh, Archlight-sneaker, Silhouette-laars, Sunbath-sneaker en Rhapsody-laars onder handen.

Die bestaande modellen kregen een make-over in rubber dat honderd procent tegen regen bestand is. Ze zullen verkrijgbaar zijn in rood, wit, kaki en roze met een matte of lakleren look. De prijzen schommelen tussen 390 en 690 euro.