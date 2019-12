Sammy Mahdi (CD&V): “Heb het heel moeilijk gehad met uitspraken van Jan Jambon”

In De Ochtend op Radio 1 heeft CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi voor het eerst gereageerd op de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon waar nu al drie dagen heisa over is. Jambon verklaarde dat sommige asielzoekers een huis konden kopen met het kindergeld dat ze retroactief kregen na hun erkenning. “Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel als N-VA’er voor een eigen achterban. Dan verwacht ik geen leugens.”