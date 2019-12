Tanken wordt woensdag flink duurder door Europese richtlijn: betaal tot 6 cent per liter meer

Tanken wordt woensdag een stuk duurder. Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs met 3,8 eurocent per liter tot 1,514 euro per liter. Voor diesel (B7) gaat het om een stijging met 2,9 eurocent per liter tot 1,59 euro per liter. Een tank van 65 liter volgooien wordt daarmee bijna 2,5 euro duurder voor benzinewagens en bijna 2 euro voor dieselwagens. De dieselprijs komt hiermee uit op het hoogste niveau sinds november 2018, die van benzine op het hoogste peil in drie maanden.